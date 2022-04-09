Загибель литовського режисера в Маріуполі: Денісова розповіла подробиці трагедії

Днями в мережі поширили справжню причину загибелі литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Сьогодні цю інформацію підтвердила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомляє Денісова, насправді режисера розстріляли росіяни. Цю інформацію довелось приховувати, аби дружина Кведаравічюса Анна Білоброва змогла вивезти тіло.

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Окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини

За новими даними, Мантас Кведаравічюс перебував у полоні окупантів, які згодом його розстріляли. Тіло режисера викинули на вулицю.

Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло із блокованого міста та привезла до Литви. На це їй знадобилось декілька днів.

Вбивства та тортури журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів,

– зазначила Денісова.

У своєму зверненні до комісії ООН вона закликала розпочати розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну.

Про смерть Кведаравічюса повідомив Віталій Манський. До сьогодні вважалося, що режисер загинув 2 квітня через ракету, яка влучила в його авто.

У Маріуполі він знімав продовження документального фільму "Маріуполіс" (2016) про повсякденне життя міста після початку війни у 2014 році.

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