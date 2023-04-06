ОПУ прокоментував заклик про присвоєння звання Героя України загиблому добровольцю "Моджахеду"

У боях на Бахмутському напрямку 1 квітня загинув білоруський доброволець-мусульманин Даниїл Ляшук з позивним "Моджахед", який воював за Україну ще з 2014 року. Військовий мріяв про українське громадянство, тому українці просять надати його "Моджахеду" посмертно.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що в ОПУ будуть розглядати можливість присвоєння звання Героя України Даниїлу Ляшуку. За його словами, також будуть оцінювати можливість надати громадянство України.

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В ОПУ розглянуть можливість нагородження "Моджахеда"

Подоляк зазначив, що Офіс Президента України отримує звернення про нагородження від ЗСУ. Президент щодня підписує накази про нагороди, бо це дуже важливо. Можливість про нагородження Даниїла Ляшука також будуть розглядати.

Людина, яка була вільною внутрішньо, і тому заплатила найвищу ціну за право інших бути вільними. Безумовно, ми будемо розглядати всі пропозиції, які подають військові. Зокрема, будемо оцінювати можливість нагородження Даниїла Ляшука,

– повідомив посадовець.

Радник голови ОПУ розповів: для надання громадянства України посмертно будуть консультуватися із нагородним відділом та відділом, який опікується процедурою надання громадянства через укази президента, чи є така юридична можливість.

"Але має бути ініціативна група, зокрема, від військових, яка займається цією подачею відповідних документів до нагородження чи до зміни громадянства", – додав Подоляк.

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