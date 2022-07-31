Розробляв маршрути експорту зерна: що про загибель Вадатурського говорять відомі люди

росія вночі 31 липня масовано обстріляла місто Миколаїв. Через цю атаку загинув бізнесмен Олексій Вадатурський разом з дружиною Раїсою.

Він був власником великої агропромислової компанії "Нібулон", багато зробив для Миколаївщини та України. 24 канал зібрав реакцію відомих людей на смерть Вадатурського.

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Міг дозволити собі жити в будь-де, але залишався в Миколаєві

Мер Дніпра Борис Філатов пригадав, що знав бізнесмена не надто близько. Вони перетинались колись на одному судовому процесі. Відтоді пам'ятає Вадатурського як сильну та пряму людину.

Доларовий мільярдер, фігурант списку "Форбс". Той, хто міг за віком залишити країну та доживати своє століття спокійно на Блакитному Березі, купаючись у розкоші. Ні, Дід уперто сидів у рідному Миколаєві під щоденними обстрілами. І опрацьовував альтернативні маршрути експорту українського зерна,

– написав Філатов.

Він зауважив, що саме тому й не вірить у випадковість смерті бізнесмена. Адже росіянам вірити не можна.

Блогер Денис Казанський розповів, що до війни статки загиблого оцінювали в половину мільярда доларів.

"Вадатурський міг дозволити собі життя у будь-якій країні світу, але до останнього залишався під обстрілом у Миколаєві. І вже хоча б тому вартий поваги", – сказав Казанський.

До перемоги не хотів говорити з журналістами

Видання Forbes Ukraine також відреагувало на смерть Олексія Вадатурського. Він був героєм обкладинки третього номеру журналу, який вийшов в вересні 2020 року. В ньому опублікували великий фічер про Вадатурського під назвою "Адмірал Дніпра".

Також зауважили, що з початку війни бізнесмен залишався в Миколаєві. При цьому, він не спілкувався з журналістами, а обіцяв поговорити після перемоги. Його компанія також не комунікувала з 23 лютого.

На жаль, за цей час окупанти розграбували зерносховища "Нібулона" в Херсоні, підбили буксир компанії та обстріляли елеватори. В 2021 році компанія поставила абсолютний рекорд за всю її історію, відвантаживши до 38 країн понад 5,64 мільйони тонн сільгосппродукції.

Депутат Верховної Ради Вадим Івченко також висловив співчуття рідним та близьким загиблого. Він наголосив, що в таку втрату вірити не хочеться.

Благодійник і приклад в житті

Редакція 24 каналу також висловлює найщиріші співчуття всім рідним та друзям родини загиблого Олексія Вадатурського та його дружини Раїси.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва назвала Вадатурського людиною-легендою з міцним характером і цінностями.

Його ім'я назавжди залишиться в історії українського та світового бізнесу. Власник одного з найбільших аграрних підприємств України Олексій Опанасович мав велике серце і завжди приходив на допомогу з благодійною місією,

– сказала вона.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зізнався, що багато чого навчився у Олексія Вадатурського. Загиблий був прикладом для багатьох в бізнесі та житті. Бондаренко ж називає його давнім товаришем і наставником.

"Сильний та мудрий керівник, який зумів вивести свою компанію у лідери українського аграрного ринку, створив тисячі робочих місць та ніколи не боявся нових викликів. Справжній патріот. Він до останнього залишався у Миколаєві, який був під щоденними обстрілами", –зазначив Бондаренко.

Співчуття Офісу Президента

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко висловив співчуття всій родині загиблого.

За його словами, російська ракета поцілила у приватний будинок, де разом з дружиною був Олексій Вадатурський. Вони обоє загинули.

Компанія, якою керував Олексій Опанасович – це складний і великий бізнес, який діє в Україні вже 30 років. Тисячі реалізованих угод і контрактів у аграрному та суднобудівному секторі та купа планів на майбутнє. Олексій Опанасович справжній адмірал своєї справи,

– сказав Тимошенко.

Наостанок додав, що ми їх переможемо.

Що відомо про Вадатурського та його загибель

Спершу про те, що сталося повідомили місцеві ЗМІ. Бізнесмену та Герою України Олексію Вадатурському 8 вересня мало б виповнитися 75 років. Він був родом з Одеської області. Український агропідприємець, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віцепрезидент Української зернової асоціації з лютого 2005 року.

Згодом смерть його та дружини підтвердив офіційно Віталій Кім. За його словами, Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний. Саме він був одним із тих, хто долучився до розробки маршрутів для експорту нашого зерна.

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