Хто виконуватиме обов'язки президента Ірану після загибелі Раїсі

Президент Ірану Раїсі загинув у авіакатастрофі. Стало відомо, хто стане його наступником.

Після загибелі президента Ірану виконувати його обов'язки буде Мохаммад Мохбер. Це перший віцепрезидент країни.

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Буде екстрене засідання уряду

Відповідно до Конституції Ірану, протягом 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Уряд країни проведе екстрене засідання і виступить із заявою з приводу загибелі президента. Внаслідок падіння вертольота загинули щонайменше вісім людей.

Раніше рятувальники, які прибули на місце катастрофи на північному заході Ірану через 10 годин після падіння вертольота, заявили, що там немає ознак життя.

Зрештою, турецький безпілотник Akinci вранці 20 травня виявив джерело тепла – це були уламки гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Координати передали владі Ірану. Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця заявив офіційно, що рятувальники знайшли вертоліт Раїсі.

Наслідки загибелі Раїсі