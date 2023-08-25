Путін іде шляхом самознищення: якими для нього будуть наслідки смерті Пригожина

У середу ввечері, 23 серпня, зазнав катастрофи бізнес-джет Embraer Legacy 600 на борту якого був Євгеній Пригожин. Загибель ватажка ПВК "Вагнер" може обернутися проти самого Владіміра Путіна.

Найманці Пригожина почали залякувати кремлівського диктатора другим "Маршем Справедливості" та походом на Москву. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що це ідеальна історія, коли "жаби" та "гадюки" зустрінуться в одній банці.

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Перше, послідовники Пригожина мають бути радикальніші, ніж сам Пригожин. Друге, нам треба їм дати зброю і патрони та відправити прямо до Москви,

– зауважив політолог.

Кремлівський диктатор іде шляхом самознищення

Давидюк вважає, що Владімір Путін продемонстрував не свою міць та знищення ворога. Кремлівський диктатор довів, що готовий вбивати росіян, аби захистити лише себе.

Це важливий меседж для росіян, які воюють в Україні. Щойно хтось зазіхне на Путіна – буде одразу знищений. Росіянам потрібно об'єднатися та скинути диктатора, гадає політолог.

Російські царі, які любили з гармат розстрілювати людей та протестувальників на вулицях, наслідуючи Бонапарта, потім самі втопилися у своїй крові.

Це російська історія. Путін іде шляхом самознищення, який сам його обрав,

– додав Давидюк.

Путін ослабив усі напрямки

Владімір Путін своїми діями щодо ПВК "Вагнер" призвів послаблення не лише українського напрямку, а й внутрішньополітичного та африканського.

За словами Давидюка, "традицію" пострілів протиповітряної оборони по літаку Пригожина треба продовжувати. Це непоганий сигнал, аби знищити самого Путіна.

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Після учорашньої авіатрощі кремлівський диктатор одразу вилетів з Курська у місто Валдай.

"Він полетів одним літаком без винищувачів, тоді достатньо три ракети, аби знищити Путіна", – підкреслив політолог.

У народі вже говорять, що "Пригожин порадував українців двічі – уперше своїм заколотом, а вдруге своїми похоронами".

Путін нас так само може порадувати. Як мінімум один раз. Два рази нам не треба,

– резюмував Давидюк.

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