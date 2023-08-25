Як "герой-переговорник" Лукашенко відреагує на загибель Пригожина: що кажуть в ISW

Напередодні російські пропагандисти заявили, що тіло Пригожина вже буцімто ідентифікували. Аналітики ISW оцінили, як на загибель ватажка бойовиків реагуватиме Лукашенко, який гарантував "безпеку" вагнерівцям.

Угода від 24 червня між Путіним, Пригожиним і самопроголошеним президентом Білорусі, ймовірно, визнана недійсною через знищення літака Пригожина. Скоріш за все, Лукашенко просто промовчить.

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Лукашенко мовчатиме, аби не провокувати Путіна

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Безпека та виживання Пригожина, ймовірно, були вирішальними для угоди від 24 червня, в якій Путін нібито пообіцяв невизначені "гарантії безпеки" Пригожину та вагнерівцям в Білорусі. Смерть ватажка, ймовірно, скасувала ключову основу цієї угоди, зробивши її решту спірною.

Лукашенко, швидше за все, мовчатиме з цього приводу, щоб не провокувати Путіна, особливо тому, що вчинок Лукашенка щодо прямих переговорів із Пригожиним у червні, а потім вихваляння своєю роллю, яку він зіграв, значно збентежив Путіна,

– зазначили аналітики.

Також в Інституті вивчення війни додали, що вбивство Пригожина, ймовірно, стало для Лукашенка сигналом. Зокрема, як про різке скорочення його переговорного простору з Кремлем, так і про неявну загрозу його продовженням спроб чинити опір зусиллям щодо інтеграції в "союзну" державу.

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Довідка. Провальний заколот Пригожина закінчився "угодою" між ним, Путіним і Лукашенком. Останній провів перемовини з ватажком ПВК "Вагнера". Вони нібито домовилися "про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії".

Згодом Пєсков заявив, що Пригожина відправлять у Білорусь. Крім того, вагнерівці, які брали участь у заколоті, отримають амністію і зможуть підписати контракт з міноборони Росії.