На Донеччині росіяни вбили цілу родину з двома дітьми
Джерело:Донецька обласна прокуратура
На Донеччині окупанти вдарили бомбою по приватному будинку. Загинула уся родина.
Трагедія трапилася 28 серпня 2024 року. Російські військові атакували село Ізмайлівка Покровського району.
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Загинули під завалами
Снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Тіла загиблих з-під рештків оселі деблокували рятувальники.
Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.
Наразі вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що 27 серпня вночі окупанти обстріляли Ізюм Харківської області реактивною системою залпового вогню "Торнадо". Були пошкоджені будинки, а також хлібопекарське підприємство.
Постраждали 12 людей, серед них 5 дітей. Одну людину довелося госпіталізувати.