РосЗМІ опублікували перші кадри з місця загибелі Стремоусова
Джерело:телеграм-канал Андрія Цаплієнка
По обіді 9 листопада пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов. Чи справді ліквідований зрадник, чи це імітація, – наразі достеменно невідомо.
ДТП за участі Стремоусова: росЗМІ показали перші кадри
У Кремлі його називали "заступником голови адміністрації Херсонської області", тобто він так званий заступник гауляйтера Сальдо. Надвечір 9 листопада у росЗМІ з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг загинути Стремоусов.
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Як пишуть у росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.
За словами одного із джерел, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.
Цікаво, що на опублікованих кадрах ніде не видно вантажівки, лише автівка колаборанта Стремоусова. Звісно, можна припустити, що до цього часу вантажівку вже забрали на евакуаторі, але навряд з місця аварії забрали б тільки її, логічно було б зробити це й з легковим авто. Тож це дійсно схоже на інсценування.
Нові кадри з місця ДТП, в якому "загинув" Кирило Стремоусов: відео
"Загибель" Стремоусова: що відомо
- Російські ЗМІ 9 листопада заявили про загибель колаборанта Кирила Стремоусова.
- Згодом це підтвердив головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо, однак відео він записав за 2 години до перших повідомлень про смерть. За даними EXIF, свій ролик Сальдо записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише о 16:01.
- Тому загибель колаборанта, цілком ймовірно, може бути інсценуванням. Іншим поясненням є те, що Сальдо дізнався про ДТП раніше, а прокремлівським ЗМІ дозволили публікувати такі новини вже після уточнення інформації.
- Крім того, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація, яку розповсюджують окупанти та російські ЗМІ про загибель Стремоусова, може бути інсценуванням.
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