Справу військового Панасюка передали в ДБР: воїн загинув на кордоні з Білоруссю

6 березня 2023, 19:24
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Загибель 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю розслідує Державне бюро розслідувань.

Про це 24 Каналу повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова. Обставини загибелі військового ще встановлюються.

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Працівники територіального управління ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні,
– повідомили у бюро. 

Повідомляють, що кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил несення бойового чергування (стаття 420 Кримінального кодексу України).

Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії. 

Що відомо про загибель військовослужбовця 

  • 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк.
  • Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого, але обставини цього не відомі.
  • Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабної війни. Був командиром стрілецького взводу. 
  • У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет Білорусі заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.
  • Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що після загибелі військового, його підрозділ перемістили на Схід. Рідні занепокоєні, але у ЗСУ запевнили, що переміщення було плановим.

Автор: Анастасія Лукашевська