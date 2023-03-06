Справу військового Панасюка передали в ДБР: воїн загинув на кордоні з Білоруссю
6 березня 2023, 19:24Читать новость на русском
Загибель 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю розслідує Державне бюро розслідувань.
Про це 24 Каналу повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова. Обставини загибелі військового ще встановлюються.
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Працівники територіального управління ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні,
– повідомили у бюро.
Повідомляють, що кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил несення бойового чергування (стаття 420 Кримінального кодексу України).
Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії.
Що відомо про загибель військовослужбовця
- 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк.
- Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого, але обставини цього не відомі.
- Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабної війни. Був командиром стрілецького взводу.
- У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет Білорусі заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.
- Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що після загибелі військового, його підрозділ перемістили на Схід. Рідні занепокоєні, але у ЗСУ запевнили, що переміщення було плановим.