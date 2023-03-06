Справу військового Панасюка передали в ДБР: воїн загинув на кордоні з Білоруссю

Загибель 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю розслідує Державне бюро розслідувань.

Про це 24 Каналу повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова. Обставини загибелі військового ще встановлюються.

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Працівники територіального управління ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні,

– повідомили у бюро.

Повідомляють, що кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил несення бойового чергування (стаття 420 Кримінального кодексу України).

Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії.

Що відомо про загибель військовослужбовця