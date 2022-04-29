Загибла журналістка Віра Гирич допомагала іноземним колегам рятуватися від репресій, – Йозвяк

29 квітня 2022 , 17:19
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Рікарда Йозвяка

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк поділився новими деталями про загиблу журналістку "Радіо Свободи" Віру Гирич.

Йозвяк написав, що Віра Гирич також допомагала іноземним журналістам. Йдеться про колег з Афганістану та Білорусі. 

Варте уваги У Києві відновило роботу посольство Нідерландів, – глава МЗС

Європейський журналіст про діяльність  Віри Ги рич

Згідно з дописом брюссельського кореспондента, Гирич допомагала цим людям знайти у Києві безпечну гавань, оскільки загроза від Талібану та Лукашенка стали в рази реальнішими протягом останніх кількох років.

Це жорстокий світ,
– додав Рікард Йозвяк.

Що відомо про смерть журналістки: 

  • Віра Гирич загинула у результаті ракетного удару у Києві. У її будинок потрапила ракета. 
  • Тіло журналістки знайшли 29 квітня. 
  • Нагадаємо, ворог запустив 5 ракет по українській столиці ввечері 28 квітня.  Дві з них влучили у Шевченківський район, одна – у багатоповерхівку. 
  • Примітно, що у цей день у Києві був генсек ООН.

До теми – у Києві загинула журналістка "Радіо Свобода": дивитися відео 

 
Автор: Віта Свірневська