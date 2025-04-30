Південнокорейська розвідка назвала втрати КНДР у війні в Україні

У війні Росії проти України загинули близько 600 північнокорейських військових, зокрема, під час участі у боях на території Курської області. Загальні втрати сягають понад 4 тисяч.

Відповідну інформацію розповів південнокорейський законодавець, посилаючись на розвідувальні дані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Yonhap.

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Які втрати у КНДР

За даними Reuters, із загальної чисельності в 15 тисяч особового складу загинули орієнтовно 600 північнокорейських військовослужбовців, воюючи на боці Росії.

Наразі втрати північнокорейських військ оцінюються приблизно в 4700 осіб, включно з приблизно 600 загиблими,

– заявив південнокорейський депутат Лі Сон Квон.

За його словами, від початку 2025 року до Північної Кореї повернули близько 2 тисяч солдатів, яких наразі утримують в ізоляції в Пхеньяні та інших місцях у КНДР.

"Наскільки я розумію, тіла полеглих солдатів були кремовані на місці в Курській області Росії, перш ніж їх перевезли назад у КНДР", – розповів Лі Сон Квон.

Згідно з оприлюдненою інформацією, військові КНДР продемонстрували ознаки поліпшення бойових можливостей. Розгортання нової групи поки не фіксують.

Нагадаємо, нещодавно в Україні наголосили, що світ має посилити тиск на Росію, бо поглиблення співпраці між Путіним і Кім Чен Ином є загрозою для всіх.