Загиблих понад 30 тисяч, тіла лежать на вулиці, – Тарута пояснив, навіщо Росія знищує Маріуполь

Російські війська міцно вчепилися в Маріуполь і просто стирають його з лиця землі. У місті вже загинули десятки тисяч цивільних – їхні тіла лежать посеред вулиці, зруйнована інфраструктура та промисловість.

Про те, що зараз відбувається у Маріуполі, чому росіяни не припиняють його бомбити, та до яких наслідків це може призвести – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів ексголова Донецької ОДА, чинний депутат (і тимчасово боєць столичної територіальної оборони) Сергій Тарута.

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За словами Сергія Тарути, у місті лишилось чимало його знайомих та співробітників. Крім того, в обороні міста активну участь беруть бійці полку "Азов", яких депутат активно підтримував ще у 2014 році. Тоді вони змогли звільнити місто від російських окупантів.

Сергій Тарута підтримує зв'язок з людьми в заблокованому Маріуполі / Фото зі сторінки депутата у Facebook

Вам відомо, якою зараз є ситуація у Маріуполі?

Ідуть бойові дії. Знову бомблять. Знову на вулицях працюють міномети. На околицях б'ють танки. Евакуаційних коридорів все ще немає.

У Cхідному районі окупанти збирають людей, кажуть, що формують гумконвої, і вивозять людей у Таганрог. Там забирають у них документи. Зробили табір, де тримають чоловіків окремо, всіх інших – окремо.

Тобто, людей розділяють і тримають у заручниках?

Або у заручниках, або потім їх далі будуть обмінювати. Або будуть переконувати мобілізуватись у російську армію. Поки що цілі цих дій нам невідомі. З цими людьми наразі немає зв'язку, тому що телефони у цих людей також відбирають.

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Деблокада Маріуполя та настрої в "Азові"

Вам відомо, які зараз настрої у бійців полку "Азов", які боронять Маріуполь?

Вони чекають підсилення. Вони чекають деблокади. Чекають, що їм допоможуть зі зброєю. Вони готові боротись до останнього. Попри те, що до Маріуполя направили так звану військову еліту Росії, яких у кілька разів більше від наших військових, взяти місто вони все одно не можуть.

Всім нашим військовим хочеться жити й почути команду, яка, безумовно не буде публічною. Але навіть якщо такої команди не буде, вони всі налаштовані битися до останнього.

Вони все гучніше кажуть, що військові готові до деблокади, але чекають на наказ…

Рішення про деблокаду має ухвалювати військове керівництво. На вищому рівні. Думаю, знайти 2 – 3 тисячі людей, які готові були б на це піти. Але їх потрібно забезпечити тяжким озброєнням. З урахуванням того, що там зараз є, ми припускаємо, де у ворога є слабкі місця, через які можна пройти, й допомогти тим, хто перебуває в Маріуполі.



Знищити Маріуполь – справа принципу для росіян, впевнений Тарута / Фото пресслужби полку "Азов"

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На відміну від окупації інших районів Донбасу, де протягом 8 років росіяни розпилювали виробництва та вивозили до Росії, у Маріуполі просто нищать все, включаючи промисловий потенціал?

Все нищать. Там колосальні руйнування, але заводи й промисловість завжди можна відновити. Не можна відновити лише людей. Їх у Маріуполі загинуло дуже багато. За моїми даними, вже загинуло від 30 до 40 тисяч людей. Далі, якщо не буде гуманітарної допомоги, люди, які ховаються у підвалах, не виживуть. У місті немає нічого, щоб жити. Це велика трагедія.

Хотілося, щоб все ж було припинення вогню. Щоб західні країни дотисли Росію та оголосили повне ембарго (хай і тимчасове) до моменту припинення вогню. Нам потрібно 2-3 дні припинення вогню, кілька днів на гуманітарний коридор, аби дати можливість допомогти тим, хто ще залишився у місті.

На те, щоб поховати всіх тих загиблих, які зараз просто лежать на вулицях. На те, щоб вони забрали своїх "200-тих". Думаю, їх теж треба забирати, а не віддавати собакам. Це те, що потрібно робити терміново.

Навіщо росіянам Маріуполь

На вашу думку, чому вони так вчепились у Маріуполь? Це все ще спроба реалізувати план щодо створення так званої "Новоросії"?

Ні, думаю, знищити Маріуполь для них – це вже справа принципу. Вони зрозуміли, скільки людей там вбили. Тому зараз їм краще все зруйнувати, аби не було зрозуміло, скільки людей там поховані у місті. Щоб не відповідати за свої злочини. Крім того, вони не спроможні перемогти наших військових, тож просто хочуть поховати їх під завалами.

Крім того, для нас Маріуполь – це символ. Його визволили у 2014 році. Там зупинили розвиток плану "Новоросії". Про який зараз вочевидь уже не йдеться. Якщо підходити з точки зору якихось інтересів, у Маріуполі потрібно залишити якийсь потенціал, а не руйнувати його повністю, з будинками, інфраструктурою, заводами.

Те, що росіяни зараз роблять із містом – це сатанізм і помста. Вони не зупиняться, поки не зітруть місто повністю. Або поки наші їх не переможуть і не переб’ють всіх.



Тарута заявив про необхідність хоча б двох днів тиші у Маріуполі / Фото пресслужби полку "Азов"

На вашу думку, про реалізацію так званої "Новоросії" росіяни уже не думають?

Ми бачимо істерію навколо Києва і ті жорсткі бої, які протягом останніх тижнів продовжуються навколо столиці. Це означає, що плани не змінились. Вони кидають сюди все, що тільки можна. Вони хочуть захопити всю Україну.

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У нас є тільки один сценарій дій: повне знищення їх тут, визволення Донбасу та визволення Криму. У нас вже достатньо сил, які ми накопичили від 2014 року, які готові стати на захист країни.

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