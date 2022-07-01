Загиблих вже 14, а постраждалих – 30: на Одещині продовжують розбирати завали дев'ятиповерхівки

Російські військові у ніч проти 1 липня завдали ракетного удару по Одеській області. Вже відомо, що кількість жертв атаки по багатоповерхівці зросла до 14 людей, постраждали ще 30.

Про це повідомили у ДСНС України. У відомстві підкреслили, що рятувальні роботи наразі тривають.

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Кількість жертв зросла до 14 людей

Рятувальники додали, що станом на 06:00 відомо про 14 людей, які загинули внаслідок ракетного удару. Ще 30 постраждали, серед них – 3 дітей. Співробітники ДСНС також з-під завалів змогли врятувати 7 людей, зокрема, 3 дітей.

Нагадаємо, що ракетного удару ворог завдав по Білгород-Дністровському районі близько 01:00. Окупанти влучили у дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки будівля зазнала часткового руйнування. Крім того, виник вогонь у магазині, прибудованому до багатоповерхівки.