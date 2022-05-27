Загиблих вже 9: Харківщину упродовж дня обстрілювали зі "Смерчів", "Градів" та артилерії

Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Харкову та області. Внаслідок ворожих обстрілів з "Градів" та "Ураганів" загинули 9 людей.

Серед загиблих була 5-місячна дитина. Ще 19 людей зазнали поранень.

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Окупанти обстрілювали Харків з "Градів" та "Смерчів"

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти 26 травня масовано обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди загарбників прилітали майже у центр міста – в житлові райони.

Ми зафіксували 19 людей, які зазнали поранень, в тому числі 9-річна дитина. І, на жаль, 9 людей загинули, в тому числі 5-місячна дитина. Це була звичайна сім'я, яка йшла вулицею. Чоловік тримав свою 5-місячну дитину на руках, з якою, на жаль, загинув. Мати цієї дитини перебуває наразі у важкому стані у лікарні,

– додав Синєгубов.

Росіяни гатили по Харкову та області з:

реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган";

артилерії, модифікацію якої зараз встановлюють військові експерти.

За словами голови ОВА, вороги завдавали ударів з півночі області. Там наразі наші захисники тримають свої позиції та потрохи відганяють окупантів безпосередньо до російського кордону.

Синєгубов зауважив, що цей обстріл був виключно терором місцевого населення, який росіяни застосовували з самого початку повномасштабної війни. У районах, по яких гатили загарбники, немає жодного військового об'єкта.

"Ми дійсно фіксували декілька тижнів відносну тишу. Але ця тиша – відносна та умовна, і ми постійно наголошуємо, що на вулицях міста Харкова наразі перебувати небезпечно", – зазначив голова ОВА.

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Коротко про інші ворожі обстріли Харківщини

Росіяни 25 травня росіяни нещадно обстріляли місто Балаклія. Внаслідок удару загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень. Серед них була 9-річна дитина.

За день до цього, окупанти вдарили ракетами по Лозовій. На щастя, цей обстріл минув без жертв та руйнувань.

Однак від обстрілів загарбників загинув мешканець Дергачів, а ще одна людина зазнала поранень.

Окрім того, поранень зазнали 3 жителі сіл Савинці та Шевченкове, що в Ізюмському районі.

Зауважте, що найгарячішим напрямком в області залишається Ізюмщина. Там окупанти намагаються покращити тактичне положення та відновити наступ на Слов'янськ.

Також російське командування ввело додаткові сили на північ Харківщини. Загарбники намагаються не дати бійцям ЗСУ пройти на інший напрямок, зокрема, у бік Вовчанська, адже там наші захисники можуть відрізати наступальні сили ворога.

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