Загиблого на Донбасі Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом "За мужність" II ступеня

16:23

Окрім Дня Гідності та Свободи, 21 листопада в Україні відзначають і День Десантно-штурмових військ. З цієї нагоди Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Зокрема, посмертно орден надали загиблому на Донбасі Уберту Мрачковському.