Загинула жінка та 6 людей постраждали: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва
Джерело:"Никвести"
Російські окупанти зранку 28 травня обстріляли житловий квартал Миколаєва. На жаль, є жертви та постраждалі серед мирних жителів.
У військовій комендатурі оборони міста констатували, що загинула співробітниця комунального підприємства, ще 6 людей зазнали поранень.
Раніше Росіяни зранку обстріляли житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
В оперативному командуванні "Південь" перед цим теж говорили, що, попередньо, є поранені серед цивільного населення. Окупанти обстріляли Миколаїв реактивними системами залпового вогню.
З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали,
– додали в командуванні.
Загибла прибирала у дворі під час обстрілу
Щонайменше два боєприпаси розірвалися прямо у дворах багатоповерхівок. Член виконкому Миколаївської міськради Катерина Стоколяс розповіла, що загибла була двірником, під час удару вона прибирала двір.
Місцеві прибирають двір після обстрілу / Фото "Никвести"
Постраждалих повідривало руки
Очевидці розповідають, що під час обстрілу постраждали батько та син. Вони розвантажували в дворі баклажки з водою. Батькові відірвало руку, а сину перебило кисть.
Жителі будинку затягнули постраждалих до під'їзду, оскільки обстріли тривали. Там чекали медиків. Травмованих госпіталізували.
Віна у будинках повибивало / Фото "Никвести"
Двір розбитий
У мережі публікують фото та відео з наслідками російської атаки. Весь двір розбитий. У будинках повибивало вікна та двері, балкони – зруйновані. Місцеві прибирають уламки.
Наслідки обстрілу будинків у Миколаєві, дивіться відео:
На Миколаївщині – загроза ракетних ударів
В ОК "Південь" попередили, що російське корабельне угруповання залишилось незмінним. Тому є загроза ракетних ударів. Також залишається ймовірність атак стратегічною авіацією.
Тому людей закликають бути пильними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Попередні обстріли Миколаївщини
- 20 травня сили ППО збили над Миколаївською областю крилату ракету Х. Загарбники випустили її зі стратегічного бомбардувальника.
- У цей день окупанти гатили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді, але постраждалих не було.
- 24 травня через ворожі обстріли Миколаївщини 4 людей зазнали поранень.
- 26 травня росіяни обстріляли селище Березнегувате. Одна жінка загинула, ще одна – постраждала.
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