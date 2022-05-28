Загинула жінка та 6 людей постраждали: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва

Російські окупанти зранку 28 травня обстріляли житловий квартал Миколаєва. На жаль, є жертви та постраждалі серед мирних жителів.

У військовій комендатурі оборони міста констатували, що загинула співробітниця комунального підприємства, ще 6 людей зазнали поранень.

Раніше Росіяни зранку обстріляли житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі

В оперативному командуванні "Південь" перед цим теж говорили, що, попередньо, є поранені серед цивільного населення. Окупанти обстріляли Миколаїв реактивними системами залпового вогню.

З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали,

– додали в командуванні.

Загибла прибирала у дворі під час обстрілу

Щонайменше два боєприпаси розірвалися прямо у дворах багатоповерхівок. Член виконкому Миколаївської міськради Катерина Стоколяс розповіла, що загибла була двірником, під час удару вона прибирала двір.



Місцеві прибирають двір після обстрілу / Фото "Никвести"

Постраждалих повідривало руки

Очевидці розповідають, що під час обстрілу постраждали батько та син. Вони розвантажували в дворі баклажки з водою. Батькові відірвало руку, а сину перебило кисть.

Жителі будинку затягнули постраждалих до під'їзду, оскільки обстріли тривали. Там чекали медиків. Травмованих госпіталізували.



Віна у будинках повибивало / Фото "Никвести"

Двір розбитий

У мережі публікують фото та відео з наслідками російської атаки. Весь двір розбитий. У будинках повибивало вікна та двері, балкони – зруйновані. Місцеві прибирають уламки.

Наслідки обстрілу будинків у Миколаєві, дивіться відео:

На Миколаївщині – загроза ракетних ударів

В ОК "Південь" попередили, що російське корабельне угруповання залишилось незмінним. Тому є загроза ракетних ударів. Також залишається ймовірність атак стратегічною авіацією.

Тому людей закликають бути пильними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Попередні обстріли Миколаївщини

20 травня сили ППО збили над Миколаївською областю крилату ракету Х. Загарбники випустили її зі стратегічного бомбардувальника.

У цей день окупанти гатили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді, але постраждалих не було.

24 травня через ворожі обстріли Миколаївщини 4 людей зазнали поранень.

26 травня росіяни обстріляли селище Березнегувате. Одна жінка загинула, ще одна – постраждала.

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