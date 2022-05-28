Загинула жінка та 6 людей постраждали: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва

28 травня 2022 , 17:21
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Джерело:

"Никвести"

Російські окупанти зранку 28 травня обстріляли житловий квартал Миколаєва. На жаль, є жертви та постраждалі серед мирних жителів.

У військовій комендатурі оборони міста констатували, що загинула співробітниця комунального підприємства, ще 6 людей зазнали поранень.

Раніше Росіяни зранку обстріляли житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі

В оперативному командуванні "Південь" перед цим теж говорили, що, попередньо, є поранені серед цивільного населення. Окупанти обстріляли Миколаїв реактивними системами залпового вогню.

З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали,
– додали в командуванні.

Загибла прибирала у дворі під час обстрілу

Щонайменше два боєприпаси розірвалися прямо у дворах багатоповерхівок. Член виконкому Миколаївської міськради Катерина Стоколяс розповіла, що загибла була двірником, під час удару вона прибирала двір.


Місцеві прибирають двір після обстрілу / Фото "Никвести"

Постраждалих повідривало руки

Очевидці розповідають, що під час обстрілу постраждали батько та син. Вони розвантажували в дворі баклажки з водою. Батькові відірвало руку, а сину перебило кисть.  

Жителі будинку затягнули постраждалих до під'їзду, оскільки обстріли тривали. Там чекали медиків. Травмованих госпіталізували.


Віна у будинках повибивало / Фото "Никвести"

Двір розбитий

У мережі публікують фото та відео з наслідками російської атаки. Весь двір розбитий. У будинках повибивало вікна та двері, балкони – зруйновані. Місцеві прибирають уламки.

Наслідки обстрілу будинків у Миколаєві, дивіться відео:

На Миколаївщині – загроза ракетних ударів

В ОК "Південь" попередили, що російське корабельне угруповання залишилось незмінним. Тому є загроза ракетних ударів. Також залишається ймовірність атак стратегічною авіацією.

Тому людей закликають бути пильними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Попередні обстріли Миколаївщини

  • 20 травня сили ППО збили над Миколаївською областю крилату ракету Х. Загарбники випустили її зі стратегічного бомбардувальника.
  • У цей день окупанти гатили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді, але постраждалих не було.
  • 24 травня через ворожі обстріли Миколаївщини 4 людей зазнали поранень.
  • 26 травня росіяни обстріляли селище Березнегувате. Одна жінка загинула, ще одна – постраждала.

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Автор: Ольга Музика