Загинули діти: у США учасник гонки в'їхав у натовп
Джерело:фейсбук поліції міста Керрвіль
В американському штаті Техас під час автозмагань Airport Race Wars 2 учасник в'їхав у натовп глядачів. Загинули 2 дітей, а також є важко травмовані.
Авто одного з учасників змагань втратило керування, та він виїхав за межі траси. Машина врізалась у припарковані неподалік автомобілі глядачів, наїхавши на людей, які спостерігали за змаганнями.
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Госпіталізували немовля
Карета швидкої допомоги доставила 4 постраждалих до медзакладів міста Сан-Антоніо. Отримали поранення понад 8 людей.Зауважте! За даними поліції Керрвілля померли 2 хлопчики. Один із них загинув прямо на місці, а інший – у лікарні. Їм було по 6 та 8 років.
Серед поранених – 2 жінки, яким 46 та 27 років. Вони у важкому стані. Також невідомий стан 26-річного чоловіка.
"Ще 2 людям надали допомогу на місці та відпустили. Для профілактичних оглядів госпіталізували 3-місячну дівчинку та 4-річного хлопчика", – повідомила поліція. Наразі правоохоронці розслідують причини трагедії.
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