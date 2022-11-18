Загинули на місці: деталі про жертв падіння ракети у Польщі

У польському селищі Пшеводів 15 листопада впали ракети. Жертвами стали 2 людини.

Ракети, які впали у Пшеводові, влучили в агропідприємство. Двоє чоловіків, які працювали там, загинули на місці.

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Відомо, що жертвами стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек. Мер Долобичева, у підпорядкуванні якого є Пшеводів, Гжегож Древнік розповів, що агропідприємство розташовується на полі. Навколо нього не було жодних будівель.



Богдан Чупек / Фото Daily Mirror

Що відомо про загиблих

Богуслав Вос працював 40 років майстром на зернопереробному заводі та жив із дружиною та літньою тещею, за якою доглядав. Він мав двох дорослих дітей, які живуть у Кракові.



Богуслав Вос / Фото Daily Mirror

Богдан Чупек мешкав у сусідньому селі Сетніки і працював трактористом. Він приїхав у Пшеводув перед самою трагедією. Чоловік кермував трактором, повним зерна, коли Вос чекав, щоб його розвантажити. Саме тоді влучила ракета.

"Ми всі знаємо один одного, це невелике місто. Ми ніколи не переживали такої трагедії. Вони були хороші люди", – розповів журналістам один з місцевих мешканців.

Богуслав пішов на роботу і приблизно о 16:00 його дружина зрозуміла, що сталося щось погане. Дехто з сусідів із співчуття та цікавості хотів відвідати його дружину, але вона була в нестямі, не хотіла говорити, дивилася вдалину і плакала. Вона була в жахливому шоку, – сказав для ЗМІ сусід загиблого.

Мер Долобичева Древнік для Washington Post розповів, що мешканці регіону перебувають у напрузі. Таке було під час перших днів російського вторгнення в Україну.

"Ми були в стресовій ситуації з початку війни – спочатку у нас було багато біженців Але ми звикли", – сказав Древнік.

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