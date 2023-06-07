Загинули внаслідок потопу: в Олешках повідомили про жертв підриву Каховської ГЕС

Міський голова окупованих Олешок на Херсонщині 7 червня повідомив про жертв підриву Каховської ГЕС. За словами Євгена Рищука, внаслідок потопу у місті загинули 3 людини.

Рищук також запевнив, що інформація про жертви серед людей в Олешках є цілком достовірною. Вже згодом російські загарбники все ж почали звільняти людей від потопу.

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В Олешках внаслідок потопу є жертви

Євген Рищук наголосив, що після того, як окупанти підірвали Антонівський міст на Херсонщині, то забрали з міста всі плавальні засоби. Тому люди мали самостійно тікати від великої води.

Люди самоорганізувалися і почали знімати інших з дахів,

– зазначив він.

Мер міста також підкреслив, що окупанти не випускають людей з Олешок. Тому люди мусять шукати порятунок самостійно.

"Люди збираються у центрі міста, в лікарні – там понад 300 людей, і шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою", – сказав Рищук.

Наостанок він зауважив, що в окупованих Олешках вже почалися проблеми з водою та електроенергією. До того ж з великою водою у місто може потрапити інфекція і заразити людей.

Скільки людей загинули в Олешках

Згодом у коментарі Суспільному мер Олешок розповів, що відомо про 3 загиблих людей від повені у тимчасово окупованих Олешках. За його словами, кількість загиблих лише збільшуватиметься.

Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох,

– сказав Рищук.

Він наголосив, що загарбники абсолютно не допомагають евакуюватися маломобільним людям. Також росіяни нікого не пускають у бомбосховище у місцевому будинку культури, що розташований у центрі міста.

Росіяни не випускають жителів

Водночас керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначила, що точна кількість загиблих внаслідок потопу в місті наразі невідома. Вона зазначила, що росіяни забороняють людям евакуюватися самостійно.

Гасаненко також підкреслила, що зв'язок з жителями Олешок наразі відсутній. Зокрема і через те, що в місті є величезні проблеми з електроенергією.

"Ситуація залишається складною. Спілкування зменшилось, мабуть, в разів 20 – 30, тому зв'язку майже немає", – заявила вона.

Наостанок керівниця міськради додала, що загарбники пропонують місцевим евакуюватися тільки до Краснодарського краю Росії. Якщо ж хтось не хоче цього робити, то окупанти погрожують їм у своєму пропагандистському дусі.

Що відомо про ситуацію в Олешках