Загинуть десятки тисяч, – Данілов відповів, чи може Україна взяти Донецьк

Не паплюжити власну армію – до цього закликав українців секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що військові готові захищати країну, і відвойовувати окуповані території.

Однак тут треба розуміти, що відповідальність за таке рішення дуже велика. І що воно означатиме приректи Україну на значну кількість жертв.

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Армія готова, але "можуть загинути десятки тисяч"

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов переконаний, що українські військові на 100% готові захищати Україну. Ба більше – якщо буде треба, Збройні сили України спроможні звільнити окуповані міста.

Однак ціна такого кроку – надзвичайно висока.

Чи можемо ми взяти (окуповані території – 24 канал)? Так, можемо. Може бути, і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди,

– сказав Данілов.

"Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей? Хто за це буде відповідати?" – підсумував Данілов.

Впливи Росії треба обрізати під корінь

Олексій Данілов також застеріг, що Росія зараз "будує систему розповсюдження свого сепаратистського настрою" у південних регіонах України – в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

А місцева влада каже, що "ні на що не впливає".

Друзі, схаменіться! Росія – країна-агресор. Будь-яка людина, яка починає тут розгортати й впливати на вибори... Ми маємо на корінні все це припиняти,

– заявив він.

У приклад Данілов навів свої спостереження з рідного Луганська, де з 1994 року розгортався російський вплив: "Вони, як хижаки, почали розповзатися скрізь. Чим закінчилося? Закінчилося тим, що Росія з Ростовської області почала війну".

у цьому ж ефірі Данілов заявив про неможливість виконання мінських угод у тому вигляді, в якому вони є зараз. Ба більше, "вони є повним абсурдом". Однак працювати треба саме з ними, бо – інших немає.

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