У боях загинув захисник з Одещини Андрій Даниленко

На війні під час виконання бойового завдання загинув 45-річний Андрій Даниленко. Він був родом із села Випасне на Одещині.

Захисник захинув у Донецькій області 27 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мологівську громаду.

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Що відомо про загибель захисника

Як повідомили 13 січня в Мологівській громаді, сержант Андрій Даниленко загинув 27 листопада 2023 року в ході наступальних дій біля населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Тривалий час військового вважали зниклим безвісти.

Вся громада висловлює глибоке співчуття рідним, близьким та друзям. Вічна пам’ять і Слава Захиснику України!

– йдеться у повідомленні громади.

Інформацію про дату та місце поховання героя буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, 23-річний захисник з Тернопільщини Сергій Попко загинув на Покровському напрямку. Він добровільно приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення та загинув під час виконання бойового завдання 10 січня 2025 року.