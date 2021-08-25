Загинув у День Незалежності: відоме ім’я вбитого на Донбасі захисника

Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли позиції ЗСУ у День Незалежності. Ворожа атака забрала життя українського захисника Олександра Аксьонова.

Загиблий був родом із Борисполя, що на Київщині. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер міста Володимир Борисенко.

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Побратим загиблого – у лікарні

24 серпня російські найманці обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 38-річний Аксьонов отримав смертельне поранення.

Бойовики поранили ще одного військового Об'єднаних сил, побратима Аксьонова. Його терміново госпіталізували, стан здоров'я –задовільний.

Повний текст публікації Борисенка у фейсбуці:

"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції (ймовірно, Борисенко мав на увазі ООС – 24 канал) загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою! ​

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