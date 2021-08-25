Загинув у День Незалежності: відоме ім’я вбитого на Донбасі захисника

25 серпня 2021 , 13:47
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Джерело:

фейсбук Володимира Борисенка

Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли позиції ЗСУ у День Незалежності. Ворожа атака забрала життя українського захисника Олександра Аксьонова.

Загиблий був родом із Борисполя, що на Київщині. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер міста Володимир Борисенко.

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Побратим загиблого –  у лікарні   

24 серпня російські найманці обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 38-річний Аксьонов отримав смертельне поранення.

Зверніть увагу! Бойовики поранили ще одного військового Об'єднаних сил, побратима Аксьонова. Його терміново госпіталізували, стан здоров'я –   задовільний.

Повний текст публікації Борисенка у фейсбуці:

"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції (ймовірно, Борисенко мав на увазі ООС – 24 канал) загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою! ​

Втрати на Донбасі у серпні

  • 7 серпня внаслідок обстрілу противника поблизу селища Піски загинув 32-річний Ярослав Семеняка. Він був родом із Конотопського району, що на Сумщині.
  • 10 серпня у госпіталі помер 30-річний військовий Олексій Кайданович з Житомирщини. Він отримав смертельне поранення під час ворожої атаки.
  • 41-річний львів'янин Василь Островський загинув від кулі ворожого снайпера біля Новоолександрівки на Луганщині. Це сталося 19 серпня.
  • 22 серпня російсько-окупаційні війська смертельно поранили лейтенанта Юрія Михайлова. Захисник служив у 28 окремій механізованій бригаді.
Автор: Ірина Буртик