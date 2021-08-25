Загинув у День Незалежності: відоме ім’я вбитого на Донбасі захисника
Джерело:фейсбук Володимира Борисенка
Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли позиції ЗСУ у День Незалежності. Ворожа атака забрала життя українського захисника Олександра Аксьонова.
Загиблий був родом із Борисполя, що на Київщині. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер міста Володимир Борисенко.
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Побратим загиблого – у лікарні
24 серпня російські найманці обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 38-річний Аксьонов отримав смертельне поранення.Зверніть увагу! Бойовики поранили ще одного військового Об'єднаних сил, побратима Аксьонова. Його терміново госпіталізували, стан здоров'я – задовільний.
Повний текст публікації Борисенка у фейсбуці:
"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції (ймовірно, Борисенко мав на увазі ООС – 24 канал) загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!
Втрати на Донбасі у серпні
- 7 серпня внаслідок обстрілу противника поблизу селища Піски загинув 32-річний Ярослав Семеняка. Він був родом із Конотопського району, що на Сумщині.
- 10 серпня у госпіталі помер 30-річний військовий Олексій Кайданович з Житомирщини. Він отримав смертельне поранення під час ворожої атаки.
- 41-річний львів'янин Василь Островський загинув від кулі ворожого снайпера біля Новоолександрівки на Луганщині. Це сталося 19 серпня.
- 22 серпня російсько-окупаційні війська смертельно поранили лейтенанта Юрія Михайлова. Захисник служив у 28 окремій механізованій бригаді.