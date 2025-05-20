На Волині підтвердили загибель ще двох захисників, що довго вважалися зниклими безвісти
- На Волині підтвердили загибель двох військових, які вважалися зниклими безвісти: Дмитра Довгана та Ярослава Дмитрука.
- Дмитро Довган загинув під час штурмових дій у Запорізькій області, а Ярослав Дмитрук — під час виконання завдання на Харківщині.
- Дмитро Довган зник безвісти понад півтора року тому, а Ярослав Дмитрук мав бойовий досвід і повернувся до війська у листопаді 2023 року.
- Прощання з Дмитром Довганом оголосять пізніше, а з Ярославом Дмитруком відбудеться 21 травня у Торчинській громаді.
19 травня громади Волині підтвердили загибель ще двох військових — Дмитра Довгана та Ярослава Дмитрука. Вони тривалий час вважалися зниклими безвісти.
Захисника з міста Олика Дмитра Довгана понад півтора року вважали зниклим безвісти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олицьку селищну громаду та Торчинську громаду.
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На війні загинув Дмитро Довган
Військовий з міста Олика, 30-річний Дмитро Довган, зник безвісти понад півтора року тому. Як повідомили в місцевій громаді, стало відомо, що солдат загинув 9 жовтня 2023 року під час штурмових дій у районі села Новопрокопівка, що в Запорізькій області. Час і місце прощання з Дмитром оголосять пізніше.
Підтверджено загибель також Ярослава Дмитрука
Захисника із села Тертки, 45-річного Ярослава Дмитрука, востаннє бачили на бойових позиціях у травні 2024 року. У громаді повідомили, що він загинув під час виконання завдання біля населеного пункту Вільшана Куп’янського району на Харківщині. Ярослав уже мав бойовий досвід – він брав участь в АТО, а до війська повернувся у листопаді 2023 року.
У середу, 21 травня, у Торчинській громаді відбудеться прощання з полеглим воїном.
24 Канал висловлює щирі співчуття родинам і близьким полеглих захисників. Світла пам'ять мужнім захисникам України!