Пішов на фронт добровольцем: у боях за Україну загинув історик Ігор Ригель

На фронті 7 квітня загинув історик, реконструктор та коваль Ігор Ригель. Митець з початку повномасштабного вторгнення захищав нас від російського загарбника.

Про загибель Ігоря Ригеля повідомили на його малій батьківщині, у Зимноводській територіальній громаді.

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Ігор Ригель добровольцем пішов на фронт. Він мужньо боровся за свою країну. Але після отриманих поранень у російсько-українській війні 7 квітня життя воїна обірвалося.

У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника, який поліг за мирне небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, розділяємо їхній біль, поділяємо горе. У Героя залишились мати, батько та сестра,

– зазначили у Зимноводівській територіальній громаді.

Про загибель Ригеля писали також у його альма-матер, Львівській національній академії мистецтв, диплом якої він отримав у 2010 році. Там показали, що творив Ригель у своїй кузні, опублікувавши світлини з його дипломною роботою: набором кованих меблів.



Роботи історика Ігоря Ригеля / Фото Львівської національної академії мистецтв

Близька подруга Ригеля Антоніна Белінська пригадує, що полеглий у бою воїн був надзвичайно талановитим і дуже веселим.

"Пішов. Хочеться кричати, що ти мені обіцяв... але не знаю, як прийняти це і відпустити. Ти жив на високих обертах, на повні груди, ти надихав мене, читав мені лекції з історії і мистецтв, відкрив для мене багато художників і навчив правильно дивитися на них, навчив правильно малювати в перспективі, вмів підтримати і підбадьорити цими своїми дурними жартами, які я досі не розумію, але це змушувало мене посміхатися", – написала вона.



Загиблий український захисник Ігор Ригель / Фото Юрія Шепетовського

Роботи талановитого воїна-коваля українці бачили у фільмах "Захар Беркут", "Сторожова Застава", "Козаки", "Брехлива історія" та багатьох інших. Однак коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Ігор Ригель залишив творчість, яка його безмежно надихала, і добровольцем пішов на фронт.

Додамо, що у відважного воїна залишилися батьки та сестра, а також незліченна кількість людей, котрі захоплювалися його непересічним талантом. Друзі, колеги та однодумці Ігоря наголошують: його загибель стала величезною втратою для всього руху реконструкторів, істориків та митців.