Удар безпілотника по автівці: на Херсонщині загинув колаборант Віталій Плугатарьов

На тимчасово окупованій території Херсонської області загинув окупаційний очільник захопленого підприємства "Асканійське" Віталій Плугатарьов. Його автомобіль атакував безпілотник.

Про ліквідацію незаконного посадовця заявили окупаційні ресурси на лівобережжі регіону.

Як загинув колаборант?

За оприлюдненими даними, транспортний засіб, у якому пересувався 52-річний колаборант, потрапив під удар дрона.

Захоплене підприємство "Асканійське" у Каховському районі представники країни-агресорки використовували у власних цілях під керівництвом призначеного адміністратора.

Минуле колаборанта в місцевому самоврядуванні

За інформацією ресурсу "Європростір", у 2020 році Плугатарьова обрали депутатом Білозерської селищної ради від партії "Слуга народу".

Після переходу посадовця на бік ворога політична сила ініціювала процедуру позбавлення мандата.

У червні 2025 року обласна організація партії ухвалила офіційне рішення про відкликання його з депутатів селищної ради через колабораційну діяльність.

Водночас на підконтрольній Україні території регіону продовжуються постійні обстріли цивільних об'єктів армією Росії.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, минулої доби через російську агресію в Херсонській області загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський льотчик Дмитро Сердінов, який вів пропагандистський Z-канал "Воєвода вещаєт", загинув під час виконання бойового завдання в одній із країн Африки.