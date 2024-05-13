Загинув командир: ЗМІ повідомили про пошкодження військової частини ППО на горі Ай-Петрі

Низка видань інформує, що в Криму внаслідок обстрілу зранку 13 травня загинув командир таємної бази ППО Олександр Кулаков. Окрім цього, є дані про ще одного загиблого та поранених, 24 Канал зібрав їх.

Зранку 13 травня був обстріл військової частини в Криму. Окупанти традиційно заявили, що все збили.

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Скільки загиблих на Ай-Петрі

У понеділок, 13 травня, близько шостої ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму. На горі розташована "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії,

– наводить інформацію видання ASTRA.

Загинув командир військової частини №85683 Олександр Кулаков. Є нібито і другий загиблий окупант, але його прізвище не називають. Кількість поранених уточнюють.

Факт удару підтвердило і джерело "Української правди" у військових колах, але без деталей.

Де гора Ай-Петрі у Криму: показуємо на карті

Що відомо про базу ППО на Ай-Петрі

Вона мальовнича і приваблює туристів – у мережі часто можна знайти зображення білих куполів на горі. Але це оманлива краса: вона з'явилася 2014 року після анексії Криму.

Білі куполи – це військовий об'єкт Росії / Фото архівне, його наводить ASTRA

Захопивши півострів, росіяни одразу почали вибудовувати протиповітряну оборону. Гора Ай-Петрі неподалік Алупки теж "удостоїлася" їхньої уваги. Окупанти навіть освятили прапор радіотехнічного полку ППО. Ну а що, Ай-Петрі – одна з найбільш вітряних гір Криму, раптом що станеться.

Та ворог будував не з нуля. Третій радіотехнічний полк було сформовано у 2014 році на базі 40 радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташовано в Севастополі.

А загалом на вершині Ай-Петрі ще за СРСР був Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО.

Ворожі очі у Криму

Видання "Крим.Реалії" звертало увагу, що радіолокаційні комплекси на Ай-Петрі "працюють" на міноборони Росії.

"Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти. Вони закриті для сторонніх, тому спостерігати за ними можна лише зі сторони. Об'єкти добре видно як у регіонах Південного берега Криму, так і в деяких точках Севастополя", – було сказано в статті.

А Reuters ще у 2016-му припустили, що окупанти спробують створити ланцюжок радіолокаційних станцій на грядах Кримських гір – щоб спостерігати за Чорним морем і країнами НАТО, зокрема Туреччиною, Болгарією та Румунією.

Телеграм-канал "Крымский ветер" указує, що радари Південного берега – найвідоміший військовий об'єкт Великої Ялти.



Радари ППО на Ай-Петрі / Фото "Крымский ветер"

До окупації Криму там був український радіочастотний батальйон, де містилися радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" та "Ґраніца-М", а також українські 36ДС-6. Цього обладнання достатньо, щоб коонтролювати небо, та невідомо, чи встановили загарбники щось нове.