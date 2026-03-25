Зеленодольська громада у скорботі: на війні загинув захисник Олег Солодкий
- На війні загинув мешканець Зеленодольська Олег Солодкий, солдат, гранатометник штурмового підрозділу.
- Олег Солодкий загинув 17 листопада 2025 року в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Зеленодольська громада отримала болючу звістку з фронту. На війні загинув її мешканець Олег Солодкий.
Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада.
Що відомо про загибель Олега Солодкого?
Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України, загинув солдат, гранатометник штурмового підрозділу Солодкий Олег Валерійович 1990 року народження.
Разом із родиною він свого часу переїхав із Курахового та оселився у Зеленодольську Дніпропетровської області, який став для нього новим домом. Коли почалася війна, не залишився осторонь – став до лав захисників.
Життя військового обірвалося 17 листопада 2025 року в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Ми схиляємо голови перед мужністю та самопожертвою захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олега. Нехай світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, і тих, кого він захищав ціною власного життя,
– додали у громаді.
