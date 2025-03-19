У Херсоні росіяни вбили 25-річного волонтера Олександра Івахненка

У середу, 19 березня, російські терористи вбили ще одного херсонського волонтера Олександра Івахненка. Хлопець потрапив під ворожий обстріл, коли допомагав лагодити вікна після попередньої атаки.

Йому було 25 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та волонтерку Анастасію Проценко.

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Загинув Олександр Івахненко

Під час окупації Херсона Олександр доставляв землякам гуманітарну допомогу, за що росіяни його затримали й побили. Хлопцеві довелося виїхати, але одразу після звільнення міста він повернувся й працював кондуктором-контролером.

За словами волонтера Андрія Ватажка, якого цитує Суспільне, загиблий розвозив гарячі обіди для людей, допомагав евакуйовувати жителів з червоної зони та усувати наслідки ворожих атак. У Олександра залишилися дівчина й дитина.

Він був неймовірно світлою, доброю і чуйною людиною, яка завжди знаходила сили підтримати, пожартувати та подарувати посмішку навіть у найскладніших ситуаціях. Олександр безкорисливо допомагав людям, вірив у добро й робив цей світ кращим,

– розповів Андрій.

Нагадаємо, на початку року в лікарні померла херсонська волонтерка Ірина Байраченко, що отримала тяжкі поранення через російський обстріл. Жінка опікувалася безпритульними тваринами та літніми людьми, допомагала українським захисникам. Без матері залишилася донька-школярка.