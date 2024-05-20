Не ключова фігура: чи змінить щось загибель президента Ірану Раїсі

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув 19 травня в авіакатастрофі. Він перебував на російському гелікоптері Мі-171. Не секрет, що Раїсі був великим другом Владіміра Путіна.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що тиждень для друзів Владіміра Путіна видався надскладним: спочатку стріляли у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, тепер на російському гелікоптері Мі-171 розбився президент Ірану Ібрагім Раїсі. Цікаво, що росіяни вважають цей гелікоптер одним із найнадійніших у світі.

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"Гарна" реклама російського ВПК

Артем Бронжуков наголосив, що це класична історія росіян, які кажуть, що аналогів їхньої техніки немає, а потім ці аналоги вбивають президентів інших держав.

"Це "гарна" реклама російського ВПК і загалом промисловості, тому що зробити щось добре росіяни не можуть – в них все або падає, або в несправному стані", – сказав він.

Завжди знайдуть ворогів

Навряд чи загибель президента Ірану вплине на геополітичний контекст, адже Іран є теологічною державою. Це означає, що нею правлять не президенти, а релігійні лідери.

Є аятола і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який і продукує всі політичні рішення, що стосуються дій Ірану щодо потенційної агресії на Близькому Сході, і загалом визначає курс того, як розвивається держава.

В Ірані президент має дуже обмежений вплив на процеси, які відбуваються всередині держави. Тому це не ключова фігура і я не думаю, що глобально щось зміниться,

– підкреслив Артем Бронжуков.

Але цікавий момент, що Іран може використати смерть свого президента як казус беллі (привід для війни – 24 Канал) для активізації дій щодо Ізраїлю. Враховуючи пропаганду, яка широко працює в Ірані, це для них може бути причиною пояснення потенційних інтервенцій (насильницьке втручання однієї держави у внутрішні справи іншої держави – 24 Канал) та агресії з боку Ізраїлю.

Диктаторські режими завжди знайдуть ворогів і винних у простих речах, таких як технічні несправності гелікоптера або складні погодні умови, які також повпливали на цей інцидент,

– зауважив заступник директора аналітичного центру "Політика".

Що відомо про авіакатастрофу