На Харківщині загинув 58-річний військовий з Волині Сергій Богуцький

Військовий з Волині Сергій Богуцький загинув у Харківській області. Це сталося під час виконання бойового завдання.

У Рожищенській громаді, де жив захисник, 14 травня оголосили триденну жалобу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рожищенську міську раду.

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На війні загинув волинянин Сергій Богуцький

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув Сергій Богуцький, що родом з Волинської області.

Захисникові було 58 років. Він поліг у бою з окупантами 10 травня 2025 року в районі населеного пункту Благодатівка Куп'янського району Харківської області.

У його рідній Рожищенській громаді оголосили триденну жалобу з 14 травня. Державні Прапори приспустять на адміністративних будівлях місцевих органів влади й самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату поховання Сергія Богуцького сповістять пізніше.

Нагадаємо, Олександр Кладієнко, володар чорного поясу з джиу-джитсу, загинув на Східному фронті 14 квітня 2025 року.