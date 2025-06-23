На Полтавщині попрощалися із полеглим музикантом Владиславом Мельничуком

У боях за Україну загинув захисник з Кременчука Полтавської області Владислав Мельничук. Його не стало 10 червня поблизу села Полтавка на Донеччині.

До початку повномасштабного вторгнення Владислав був активним учасником музичного життя Кременчука. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Кременчуцький Телеграф".

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Загинув Владислав Мельничук

До війни він був барабанником гурту "Хард Біт", він виступав на фестивалях і ділився енергією з публікою. Та з початком великої війни змінив сцену на фронт і став оператором безпілотників у підрозділі розвідки та коригування.

Прощання з полеглим відбулося 18 червня у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Владислава на Свіштовському кладовищі, в меморіальному секторі героїв.

Його побратими згадують, що Влад був не лише вправним бійцем, а й людиною з великим серцем. Військовий із позивним "Бьорд" розповів, як познайомився з Владом ще 2019 року на музичному фестивалі.

Я потрапив на їхній перший фестиваль, вони тоді групою виступали. Далі співпрацювали трішки як музиканти, але дуже добре роздружились і до сьогоднішнього моменту залишались дуже хорошими друзями. Людина була дуже весела, дуже щира, дуже добра. Завжди приходив на допомогу, коли потрібно було. Життєрадісний завжди,

– розповів "Бьорд".

Ще один товариш, Юрій, який також грав у "Хард Біті", знав Владислава зі шкільних років. За його словами, Владислав вмів грати на кількох інструментах і загалом завжди випромінював позитив, не переймаючись ні про що.

У Владислава залишилися мати, батько та донька.