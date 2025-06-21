На фронті загинув 35-річний київський поліцейський Володимир Середюк
- На Донеччині загинув Володимир Середюк, що приєднався до полку поліції особливого призначення у 2024 році.
- Сержант поліції був родом із Хмельницької області, із 2009 року жив і працював у Києві.
У суботу, 14 червня, поблизу Костянтинівки Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу на полі бою загинув сержант поліції Володимир Середюк. Йому було 35 років.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. У захисника залишилися двоє маленьких синів – 7 та 12 років.
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Що відомо про загиблого
Володимир Середюк був родом із Хмельницької області, із 2009 року жив та працював у Києві, в органах Міністерства внутрішніх справ.
У 2024 році правоохоронець приєднався до полку особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Києві. На Донеччині перебував у черговому бойовому відрядженні.
Не вагаючись, він обрав шлях воїна, від якого залежить мирне життя мільйонів українців… Він не шукав слави, не вимагав визнання, а просто робив свою справу та віддав найдорожче, що мав – власне життя,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 травня на Торецькому напрямку через артилерійський обстріл загинув 23-річний поліцейський Микита Деордіца. Захисник служив у штурмовому полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють".