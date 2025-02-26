Загорівся будинок, є постраждала: що відомо про удар по Київщині

Росія постійно атакує мирні українські міста. Зокрема, вона вдарила безпілотниками по Київській області.

Внаслідок удару ввечері 25 лютого по Київській області там загорівся двоповерховий приватний будинок. Про це пише 24 Канал із посиланням на КОВА.

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Є постраждала

У Київській обласній військовій адміністрації написали, що внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі почалась пожежа у двоповерховому приватному будинку.

Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, також цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. Її госпіталізували з діагнозом забійна рана голови.

Наразі це вся інформація. У разі оновлення про це повідомлять додатково.

Росія вкотре завдає ударів по Україні ударними дронами. Зокрема, вибухи пролунали у Кропивницькому, Сумах, Черкасах та області, а також в Харкові.