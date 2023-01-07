Красиве: над Маріуполем просто у небі спалахнув російський літак

Ввечері 7 січня під Маріуполем помітили російський літак, який, за попередньою інформацією, летів у сторону Ростова-на-Дону. Однак не долетів, адже спалахнув просто у небі та пішов петлями донизу.

Активність ворожої авіації

Трапилося це близько 17:30. Варто зазначити, що загалом за цю добу над містом зафіксували високу активність ворожої авіації, однак вона була більше схожа на тренування, аніж на бойові дії.

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З місця повідомляють, що близько 17:30 в районі Маріуполя літак росіян по дорозі в бік Ростова-на-Дону спалахнув та пішов петлями донизу. Що це було та подальша доля літака поки невідома, але тенденція цікава,

– зазначив Петро Андрющенко.

Інший рух окупантів у місті

Також протягом доби у місті зафіксували рух не лише літаків окупантів. Також на вулицях міста були помічені:

колона з двох систем ППО С-300,

10 тягачів,

2 цивільні на вигляд фури у супроводі поліції.

Рухалися вони у напрямку Маріуполь – Мангуш – Бердянський напрямок.

Цікаво, що сім тягачів порожні, мабуть, десь там техніка окупантів "приунила" та потребує довго перепочинку на ремонтній базі,

– написав радник мера Маріуполя.

Також вдалося зафіксувати вантажівки з БК, живою силою та БТРи, які рухалися в бік Донецька, а також живу силу загарбників у Нікольському. Петро Андрющенко припускає, що це може свідчити про ротацію або поповнення особового складу окупантів.

"Загалом перемир'ям не пахне. Стандартне перегрупування та поповнення протягом всього дня. Такі собі Z-християни", – додав Андрющенко.

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