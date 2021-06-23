Відповідь буде жорстка, – Загороднюк відповів, чи готова Росія воювати з кораблями НАТО

Росіяни заявили, що "обстріляли" британський есмінець у Чорному морі. Так вони хочуть показати своїй аудиторії, що навіть можуть атакувати судна НАТО.
Про це розповів Андрій Загороднюк, ексміністр оборони України. Він переконаний, що це спланована невелика інформаційна кампанія.
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"Так вони показують, які вони сміливі, спроможні й нікого не бояться та надійно захищають, як вони називають це, територіальні води", – вважає ексміністр оборони.
Натомість, за його словами, світу росіяни показують, що дійсно не допустять перехід через межу так званих територіальних вод. Насправді ж – дуже бояться масової участі кораблів НАТО в Sea Breeze 2021.
Про конфронтацію Росії з НАТО
Конфронтація з НАТО в Росії триває вже давно. Загороднюк вважає, що Росія не готова йти на збройне протистояння в Чорному морі з кораблями НАТО. Особливо, після зустрічі з Байденом.
Наразі їм не вигідні різного роду загострення, особливо, входити в пряме бойове зіткнення з підрозділами НАТО. Тому що вони дуже добре знають – відповідь на це буде дуже жорстка та дуже однозначна,
– наголосив він.
Тому, найімовірніше, вони балансують на межі, щоб все-таки "зберегти обличчя". Росіяни ж розуміють, що жодна країна НАТО та вільного світу не визнає ці територіальні води російськими, тому намагаються демонстративно це відстояти насамперед інформаційно.
Загороднюк про російський фейк з "обстрілом" британського есмінця: відео
"Обстріл" британського есмінця: головне
- У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Сили спеціальних операцій тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Пізніше Росія почала поширювати інформацію про те, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю, бо він нібито увійшов у "російські територіальні води".
- У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю поблизу тимчасово окупованого Криму. Там додали, що їхній есмінець здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.