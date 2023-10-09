США відправляють більше винищувачів, Ізраїль просить розумні бомби й ракети для "купола"

Сполучені Штати відправляють більше винищувачів на Близький Схід. Водночас Ізраїль просить у Вашингтона високоточні бомби та додаткові ракети для системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Відповідну інформацію журналісти поширюють, посилаючись на анонімних чиновників. Зокрема, про прохання ізраїльської сторони розповів неназваний ізраїльський чиновник.

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Яку зброю просить Ізраїль в США

Ізраїль на тлі загострення боротьби з ХАМАС просить у Сполучених Штатів:

об'єднані боєприпаси прямої наводки (JDAM) – це комплект, який перетворює некеровану "тупу" бомбу на високоточну "розумну" зброю. Адже Ізраїль використовує високоточні бомби для завдавання ударів по цілях в Газі з повітря;

– це комплект, який перетворює некеровану "тупу" бомбу на високоточну "розумну" зброю. Адже Ізраїль використовує високоточні бомби для завдавання ударів по цілях в Газі з повітря; більше ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони малої дальності "Залізний купол", яка перехопила багато ракет, випущених із Гази.

Однак журналісти зазначають, що "Залізний купол" був переповнений шквалом ракет, що дозволило деяким цілям пройти й вдарити по Ізраїлю.

Американські журналісти зазначили, що запит надійшов в США після того, як глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що вони нададуть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки вже у той же день.

Попри це, ізраїльський чиновник додав, що ЦАХАЛ може запросити більше можливостей і зброї. Все залежить від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАС.

"У міру розвитку інших подій нам також знадобляться інші частини", – заявив чиновник.

Видання зазначило, що США вже виділили мільйони доларів на Iron Dome.

США відправлять на Близький Схід винищувачі

Сполучені Штати вже розміщують на Близькому Сході більше винищувачів. Ці дії відбуваються в межах плану зміцнення позиції американських військ у регіоні.

Американський чиновник, який знайомий з планом, розповів, що цей вчинок Пентагону включатиме відправлення винищувачів:

F-35;

F-15.

Це два найпотужніші літаки повітря-повітря і повітря-земля у військово-повітряних силах США. Загальна кількість літаків невідома. Проте чиновник запевнив, що, ймовірно, на Близький Схід прибуде орієнтовно 20 – 25 винищувачів.

Метою розгортання додаткових винищувачів є стримування будь-якої іранської агресії або розширення бойових дій за межі кордонів Ізраїлю,

– заявив чиновник.

До речі, 8 жовтня очільник Міноборони США Ллойд Остін пообіцяв, що США "збільшать" свої ескадрильї винищувачів на Близькому Сході під керівництвом Центрального командування США. За словами міністра, у регіоні посилять й ескадрильї F-16 і A-10.

Коротко про загострення в Ізраїлі