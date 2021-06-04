Загострення на кордоні з Таджикистаном: Киргизстан почав евакуацію населення

У місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району, що в Киргистані, евакуюють людей. Перед цим Киргизстан говорив про скупчення військ на кордоні з Таджикистаном.
Наразі офіційна влада не підтвердила цю інформацію. Про евакуацію повідомили журналісти з посиланням на місцевих мешканців.
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Киргистан евакуює людей з прикордонної ділянки
Евакуйовують людей похилого віку, жінок і дітей. Їх просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. Проте повноважний представник уряду в Ошській області поки не коментує ситуацію.
Спочатку сказали, що переговори проводить Камчибек Ташиєв, пізніше попросили проїхати в інше місце,
– розповіли люди.
До речі, перед тим Державна прикордонна служба Киргизстан поскаржилася на загострення ситуації на кордоні з Таджикистаном. За попередніми даними, саме Таджикистан стягує до кордону техніку і військовослужбовців.
Евакуація відбувається у прикордонному Чон-Алайському районі: дивіться на карті
Коротко про загострення ситуації між країнами
- Таджикистан в ніч проти 4 червня почав встановлювати контейнер на ділянці в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району Ошської області й зайшли на територію Киргизстану до тисячі метрів.
- Хоч 2 травня Таджикистан і Киргизстан почали відводити війська із зони конфлікту.
- Окрім того, 29 квітня Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь до 20:00 за місцевим часом.
- Конфлікт виник 28 квітня на спірній ділянці кордону. Він трапився після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.
- Тоді Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.
- Через конфлікт загинули понад 34 людини.