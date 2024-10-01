Іран пустив близько 500 ракет на Ізраїль, є перші постраждалі: яка ситуація на Близькому Сході

Іран увечері 1 жовтня масовано атакував Ізраїль ракетами. Це було зроблено у відповідь на вбивство верхівки "Хезболли", включно з лідером угруповання Хасаном Насраллою.

По всьому Ізраїлю лунала повітряна тривога, вибухи, а Іран готується до нових подібних атак. Що зараз відбувається між цими двома країнами Близького Сходу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відбувається між Іраном і Ізраїлем