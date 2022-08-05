З позиції сили говоритиме Ердоган, а не путін, – Жданов про загострення у Нагірному Карабаху
В Нагірному Карабасі очікується нове загострення – Азербайджан оголосив про проведення там антитерористичної операції. Водночас росія втрачає свої позиції у цьому регіоні. Експерти кажуть, що сильнішу позицію займе Ердоган, а не путін.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що путін не може використати Нагірний Карабах, як інструмент впливу на Ердогана.
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На його думку, з позиції сили тут буде говорити Ердоган, а не путін.
"Справа в тому, що Нагірний Карабах путін здав ще в 2020 році, коли він завів миротворців", – сказав Жданов.
Військовий експерт пояснив, що Вірменія є членом ОДКБ, а згідно з статутом цієї організації, росія мала втрутитися в цю війну на стороні Вірменії, але вона цього не зробила. Це був фактичний злив Вірменії росією.
Сьогодні росія нічого не може зробити і ніяк не може вплинути на хід подій в Нагірному Карабасі. Єдине, що вона може зробити – це врятувати власних миротворців і вивести звідти своїх десантників,
– наголосив Жданов.
Експерт вважає, що у путіна аргументів фактично не залишилося.
"Єдине, що він буде пропонувати – газ, але турецький потік відмовився від двох ниток газопроводу, і росія змушена розібрати близько 500 кілометрів труб в Чорному морі", – додав Жданов.
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До слова, Ердоган 5 серпня прибув до росії. Там у Сочі турецький лідер зустрінеться з владіміром путіним. У кремлі заявили, що глави країн обговорять економічну та військово-технічну співпрацю. The Washington Post повідомив, що цього разу путін проситиме в Ердогана, аби Туреччина допомогла росії обійти санкції Заходу.
Нове загострення в Нагірному Карабасі: головне
- 3 серпня Азербайджан оголосив про проведення антитерористичної операції в Нагірному Карабасі. Вони пояснили, що цього ж дня формування квазіреспубліки вчинили диверсійно-терористичний акт проти солдатів азербайджанської армії та спробували захопити один з пагорбів, щоб облаштувати позиції.
- Тоді загинув військовий Азербайджану Анар Рустам Казімов. Сталося все на території, де перебував "російський миротворчий контингент".
- У відповідь азербайджанські війська вдарили по ворожому угрупованню та захопили кілька нових висот, де облаштовують позиції.
- Експерти кажуть, що росія зараз не зацікавлена у загостренні в Нагірному Карабаху А невдачі окупантів на війні з Україною дозволили Азербайджану діяти сміливіше.