Загострення з Росії: більшість українців проти воєнного стану

1 грудня 2021 , 12:12
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Джерело:

КМІС

Запровадження воєнного стану станом на листопад підтримували ​32,8% українців. Не підтримували – 58,1% опитуваних.

Відповідно до даних Київського міжнародного інституту соціології, не змогли відповісти на це запитання 9% респондентів. Дослідження проводили упродовж 26 – 29 листопада.

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Зауважте! Участь в опитуванні взяли 1203 респонденти віком 18+, які мешкають у всіх регіонах України (крім Криму). Похибка не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%. Метод опитування – телефонне інтерв'ю. 
Автор: Мар'яна Бекало