Так роблять на початку великої війни, – військовий експерт з Ізраїлю про операцію в Лівані

У Лівані 17 вересня масово почали вибухати пейджери. У результаті цього зазнали поранень тисячі членів "Хезболли", які користувались цими пристроями для зв'язку. Такий інцидент може стати причиною загострення відносин з Ізраїлем, адже є припущення, що це було організовано там.

Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман розповів 24 Каналу, що офіційно влада Ізраїлю не бере на себе відповідальність за цю подію. Він додав, що робота над операцією із пейджерами, ймовірно, розпочалась давно, адже втілення такого задуму потребує багато зусиль та часу.

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Операція у Лівані

Давид Гендельман зауважив, що ті спецслужби, які виконували операцію у Лівані, впорались блискуче.

Однак є питання, як це вкладається у загальну стратегію? В ідеалі, такі речі з масовим підривом, дестабілізацією всієї системи координації бойового управління ("Хезболли" – 24 Канал) краще проводити на початку великої війни,

– висловився військовий експерт.

Він пояснив, що такий метод міг допомогти створити ефект несподіванки. Це може сприяти майбутнім успішним бойовим діям.

Гендельман наголосив, що лише за деякий час можна буде зрозуміти, як операція із підривом пейджерів вплинула на загальну тактику.

Якщо у майбутньому не відбудеться великої війни, то буде зрозуміло, що ефект набагато менший, ніж міг би бути. Поки невідомо чим завершиться ескалація, яка триває зараз,

– сказав він.

Варто зазначити, що ізраїльська армія ввечері 20 вересня завдала удару по південному передмісті Бейрута, ліквідувавши одного з командирів "Хезболли" Ібрагіма Акіла. Він був головним військовим лідером і планував операції проти Ізраїлю. Члени "Хезболли" після цього запустили щонайменше 120 ракет по півночі Ізраїлю.