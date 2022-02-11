Загроз таких немає, – Венедіктова заперечила евакуацію Офісу генпрокурора до Львова

11 лютого 2022 , 05:15
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Джерело:

"Право на владу" на 1+1

Чутки про евакуацію Офісу генпрокурора до Львова з'явилися в інформаційному просторі 10 лютого. Мовляв, людей та документи перевезуть до Львова – на тлі російської загрози.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова спростувала цю інформацію. За її словами, зараз просто немає таких загроз, які б змусили евакуювати Офіс генпрокурора.

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Офіс генпрокурора не евакуюють – правоохоронна система працює в штатному режиму

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова спростувала чутки, нібито Офіс генпрокурора та його документи вивозять до Львова.

Я працюю у штатному режимі, мої заступники працюють у штатному режимі, всі правоохоронці в Україні працюють у штатному режимі на благо держави,
– запевнила вона.

А проте й додала: "Так, ворог біля наших воріт. Він біля наших воріт останні 8 років. Ми готові до ухвалення будь-яких рішень". Після чого одразу заспокоїла українців:

Я, як обізнана людина з найвищим ступенем доступу до таємної інформації, хочу запевнити всіх громадян України: на сьогодні в нас таких загроз немає.

Варто нагадати: наприкінці січня у The Washington Post писали, що українська розвідка нібито вивезла секретні документи з Києва в Західну Україну до "безпечних місць".

А вже в лютому у BuzzFeed запевняли, що посольство США у Києві розглядає можливість переїхати кудись західніше (мер Івано-Франківська навіть запропонував кандидатуру свого міста).

До слова, на тлі російської загрози 10 лютого пролунали кілька важливих заяв з-за кордону:

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Автор: Олесь Друкач