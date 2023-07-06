Подоляк пояснив, чи реальна атака вагнерівців з Білорусі на Рівненську АЕС

Після невдалого заколоту Пригожина вагнерівців можуть перекинути до Білорусі, там для них вже нібито готують наметовий табір. Тож тепер увага українців прикута не лише до Запорізької АЕС, а й до можливої загрози на Рівненській.

Про це 24 каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що влада заздалегідь оцінює всі ризики від такого незапланованого перекидання російських солдатів.

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Відстежують й розуміють ситуацію

Радник голови ОП закликав українців зайвий раз не панікувати й здорово мислити. Українські військові відстежують, розуміють й аналізують ситуацію на Північному напрямку.

"Ми відстежуємо ті чи інші дії будь-кого на території Білорусі, зокрема, ПВК "Вагнера", – сказав Подоляк.

1 липня Володимир Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС, аби на місці оцінити будь-які можливі загрози для станції.

Сьогодні Україна має абсолютно ефективні розвідувальні структури. Рівень нашої розвідки набагато вищий, ніж розвідки Росії чи інших країн. До того ж Збройні Сили мають інший рівень підготовки порівняно з тим, що був до повномасштабного вторгнення, й розуміють всі ризики.

"Я не бачу тут жодного шансу для Білорусі, яка не має ніякого досвіду", – зазначив радник голови ОП.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС на тлі загрози російського теракту на Запорізькій атомній станції.

Подоляк оцінив ризик атаки вагнерівців з Білорусі на Рівненську АЕС: дивіться відео

Вагнерівці втратили мотивацію

ПВК "Вагнера" після невдалого заколоту розгромлена, з "обнуленою" репутацією й ображена на Росію. Тож найманці Пригожина не стануть ефективним інструментом ведення військових дій в Україні.

"Психологічно вагнерівці сильно ображені на росіян. Їм немає сенсу йти воювати за Росію, маючи таку внутрішню образу", – додав Подоляк.

Що відомо про перекидання вагнерівців у Білорусь