Знову атака "Шахедами": тривога у багатьох областях, вибухи на Одещині й у Кривому Розі

Вибухи прогриміли у Кривому Розі, пише 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки та до відбою тривоги перебувайте в укриття.
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02:39 У морі перебувають два ракетоносії. Можливий залп – до 12 "Калібрів".
В складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози,02:38
– наголосили в ОК "Південь".
ЗМІ повідомляють, що на Одещині працює ППО.02:33
Донецька область – активність ворожої тактичної авіації.02:19
Monitor пише про нові цілі на Кривий Ріг та Одесу.02:14
Вибухи у Кривому Розі. Місцевих закликають не знімати та нічого не викладати в інтернет.02:13
Зауважимо, що на Одещині гроза. Тож більшість гучних звуків, які чують місцеві жителі, саме через неї.
Де триває повітряна тривога / Скриншот02:10
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння. В областях, де оголошена тривога – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Залишайтеся в укритті", – Повітряні сили.02:06
Моніторингові групи повідомляють, що в областях працює ППО.
У яких областях оголосили повітряну тривогу / Скриншот01:45
Сирени на Одещині. Існує загроза атаки ворога з Чорного моря.01:42
Дніпропетровська та Кіровоградська області – загроза атаки дронами з південного напрямку.01:31
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. 00:54
Загроза застосування Росією БпЛА з південного напрямку.00:34
Тривога на Дніпропетровщині.00:17
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на Миколаївщині та Херсонщині. Там пролунала тривога.