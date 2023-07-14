Знову атака "Шахедами": тривога у багатьох областях, вибухи на Одещині й у Кривому Розі

У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Окупанти атакували дронами-камікадзе.

Вибухи прогриміли у Кривому Розі, пише 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки та до відбою тривоги перебувайте в укриття.

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02:39 У морі перебувають два ракетоносії. Можливий залп – до 12 "Калібрів".

В складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози,

– наголосили в ОК "Південь".

ЗМІ повідомляють, що на Одещині працює ППО.Донецька область – активність ворожої тактичної авіації.Monitor пише про нові цілі на Кривий Ріг та Одесу.Вибухи у Кривому Розі. Місцевих закликають не знімати та нічого не викладати в інтернет.Зауважимо, що на Одещині гроза. Тож більшість гучних звуків, які чують місцеві жителі, саме через неї.

Де триває повітряна тривога / Скриншот

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння. В областях, де оголошена тривога – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Залишайтеся в укритті", – Повітряні сили.Моніторингові групи повідомляють, що в областях працює ППО.

У яких областях оголосили повітряну тривогу / Скриншот

Сирени на Одещині. Існує загроза атаки ворога з Чорного моря.Дніпропетровська та Кіровоградська області – загроза атаки дронами з південного напрямку.У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.Загроза застосування Росією БпЛА з південного напрямку.Тривога на Дніпропетровщині.Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на Миколаївщині та Херсонщині. Там пролунала тривога.