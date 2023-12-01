Була загроза атаки "Шахедами": у Києві та низці областей оголошували тривогу

Вранці 1 грудня у столиці й кількох регіонах України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Спочатку повідомили про загрозу на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині. Що відомо про тривогу, пише 24 Канал.

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07:53, 01 грудня Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА". 07:49, 01 грудня У КМВА повідомили про відбій тривоги. 07:36, 01 грудня Моніторингові канали пишуть про роботу ППО на Київщині. 07:31, 01 грудня Відбій на Чернігівщині. 07:23, 01 грудня У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги. 07:11, 01 грудня Наразі тривога триває у столиці, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Також з 4 квітня на Луганщині, а з 11 грудня – в тимчасово окупованому Криму. В яких областях оголосили тривогу / Скриншот 07:07, 01 грудня Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА. 06:13, 01 грудня Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

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