Була загроза атаки "Шахедами": у Києві та низці областей оголошували тривогу
Вранці 1 грудня у столиці й кількох регіонах України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Спочатку повідомили про загрозу на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині. Що відомо про тривогу, пише 24 Канал.
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Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА". У КМВА повідомили про відбій тривоги. Моніторингові канали пишуть про роботу ППО на Київщині. Відбій на Чернігівщині. У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги. Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА".
У КМВА повідомили про відбій тривоги.
Моніторингові канали пишуть про роботу ППО на Київщині.
Відбій на Чернігівщині.
У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги.
Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.
Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Вночі окупанти атакували Кропивницький ракетами
- О пів на 4 годину ранку Повітряні сили повідомили, що в напрямку Кропивницького прямують ракети.
- Уже через кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи в місті.
- Відбій тривоги оголосили о 03:48.