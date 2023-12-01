Була загроза атаки "Шахедами": у Києві та низці областей оголошували тривогу

1 грудня 2023, 07:10
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Вранці 1 грудня у столиці й кількох регіонах України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Спочатку повідомили про загрозу на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині. Що відомо про тривогу, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

07:53, 01 грудня

Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА".

07:49, 01 грудня

У КМВА повідомили про відбій тривоги. 

07:36, 01 грудня

Моніторингові канали пишуть про роботу ППО на Київщині.

07:31, 01 грудня

Відбій на Чернігівщині. 

07:23, 01 грудня

У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги.

07:11, 01 грудня

Наразі тривога  триває у столиці, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Також з 4 квітня на Луганщині, а з 11 грудня – в тимчасово окупованому Криму.

В яких областях оголосили тривогу / Скриншот

07:07, 01 грудня

Київ і Київська область  – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.

06:13, 01 грудня

Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Вночі окупанти атакували Кропивницький ракетами

  • О пів на 4 годину ранку Повітряні сили повідомили, що в напрямку Кропивницького прямують ракети.
  • Уже через кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи в місті.
  • Відбій тривоги оголосили о 03:48.

 

Автор: Юлія Муріна