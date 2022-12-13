Відбувається якась гра: керівник телеграму "Беларускі Гаюн" прокоментував активність на кордоні
У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності, а також переміщення військ і військової техніки. Активність біля українського кордону наразі вища, ніж зазвичай.
Про це 24 каналу сказав керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. Він зауважив, що вся ця активність видається доволі дивною на тлі заяв Лукашенка про готовність забезпечити зернову угоду.
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Що означає рух білоруських військ біля кордону
Мотолько зазначив, що є припущення, що під виглядом бойової підготовки йде ротація білоруських військ, які перебувають біля кордону. Наразі там активність вища, ніж зазвичай. Але важливо розуміти, що немає тієї критичної кількості техніки й особового складу.
Що теж важливо, ми не бачимо "Іскандерів", які підганяють до українського кордону з боку Бреста, тобто з Брестської області,
– заявив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".
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Він зауважив, що цікавим є те, що ця військова активність відбувається у той момент, коли Алєксандр Лукашенко заявив про готовність забезпечити транзит українського зерна через Білорусь. А це доволі цікаво, тому що без переговорів із владою України Лукашенко такі речі не озвучував. Тому це підозріло й наводить на дивні думки, адже незрозуміло, хто в яку гру зараз грає.
Війна в Україні: що відомо про дії Білорусі
- Білорусь оголосила про переміщення військ і військової техніки. Причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж україно-білоруського кордону.
- Підтримка Білоруссю війни Росії в Україні призвела до того, що білоруські збройні сили тепер не можуть проводити власні військові операції.
- У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності. Це роблять за наказом самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка.