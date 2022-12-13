Відбувається якась гра: керівник телеграму "Беларускі Гаюн" прокоментував активність на кордоні

У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності, а також переміщення військ і військової техніки. Активність біля українського кордону наразі вища, ніж зазвичай.

Про це 24 каналу сказав керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. Він зауважив, що вся ця активність видається доволі дивною на тлі заяв Лукашенка про готовність забезпечити зернову угоду.

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Мотолько зазначив, що є припущення, що під виглядом бойової підготовки йде ротація білоруських військ, які перебувають біля кордону. Наразі там активність вища, ніж зазвичай. Але важливо розуміти, що немає тієї критичної кількості техніки й особового складу.

Що теж важливо, ми не бачимо "Іскандерів", які підганяють до українського кордону з боку Бреста, тобто з Брестської області,

– заявив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

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Він зауважив, що цікавим є те, що ця військова активність відбувається у той момент, коли Алєксандр Лукашенко заявив про готовність забезпечити транзит українського зерна через Білорусь. А це доволі цікаво, тому що без переговорів із владою України Лукашенко такі речі не озвучував. Тому це підозріло й наводить на дивні думки, адже незрозуміло, хто в яку гру зараз грає.

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