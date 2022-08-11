У "Беларускі Гаюн" не підтвердили, що на боці окупантів воюють 13 тисяч білорусів

Активісти з "Беларускі Гаюн" не мають доказів, що на боці окупантів воює 13 тисяч білорусів. Вони вперше почули цю інформацію.

Про це 24 каналу розповів керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. За його словами, наразі вони не мають жодного факту чи документу, які могли б підтвердити цю інформацію.

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Ми сьогодні вперше почули цю інформацію з України. Я думаю, якби 13 тисяч білорусів дійсно щось підписали і воювали, то нам хтось би про це розповів. Не можемо підтвердити інформацію. Жодного факту не маємо, – зазначив Мотолько.

Білоруси не зацікавлені воювати проти України

За його словами, білоруси взагалі не зацікавлені воювати проти України. Він з посиланням на власні дані наголошує, що навіть прихильники Лукашенка не підтримують участь білорусів у війні. Ці люди можуть бути за росію, однак вважають, що самі білоруси не мають воювати.

Місцеві військові також не зацікавлені у бойових діях. У них зовсім інші пріоритети.

Самі військові не готові воювати проти України. Вони не бачать в цьому сенсу. Адже працюють для швидкої пенсії та полегшеного отримання квартири. Суспільство не сприймає цю ідею, – наголошує Антон Мотолько.

Він припускає, що існує варіанти, за якими білоруси йдуть найманцями за грошову винагороду. Однак це явище точно не є масовим. Та й воно не стосується конкретно білоруської армії, адже окупанти вербують людей з різних країн.

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Нагадаємо, нещодавно заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що близько 13 тисяч білорусів воює на боці російських окупантів. Головна мотивація таких найманців – гроші. Туди ж на полігони в білорусі прибувають інші найманці – з Сирії, Лаоса, Малі, Узбекистану тощо.

Крім того, він вважає, що перед Днем Незалежності України окупанти можуть влаштувати провокації на білоруському полігоні, щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь у війну.