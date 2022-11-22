Не ракетами єдиниими: росіяни заходилися аткувати українців ще однією улюбленою "зброєю"

Хвиля російських вкидів зростає, і наявність таких текстів у моїй стрічці це підтверджує.

Методичка терористів

Вони продовжують використовувати свою звичну тактику. Росіянам не потрібна правда. Їм потрібно, щоб ніхто не вірив, ніби правда існує.

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У соцмережі почали активно вкидати російські пропагандистські тексти про енергетичну кризу / Фото з фейсбуку Романа Вибрановського

Тексти з однаковими меседжами російської пропаганди ширяться мережею / Фото з фейсбуку Романа Вибрановського

Цікаве Путіну час замовляти 12-метрову труну

Вони не хочуть переконати когось у своїй брехні, просто хочуть, щоб правди не існувало як такої. Хоч правда проста:

відключення відбуваються через атаки російських ракет і дронів. Енергетикам треба час, щоб усе відновити і підготуватися до можливих нових атак.

Графіку відновлення немає, бо ракети і дрони теж літають не по графіку.

Поки ведеться відновлення, експорт електроенергії зупинено, хоч він приносив державним підприємствам такі потрібні гроші.

Тож зберігаємо спокій, запасаємося теплими речима про всяк випадок і віримо енергетикам та Збройним Силам України.

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