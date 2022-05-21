Загроза дестабілізації у Молдові існує: політолог розповів про підступні плани Путіна

У Національній розвідці США заявили, що президент Росії Володимир Путін через провали в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у своїй країні та розв'яже війну на окупованій території Молдови – у Придністров'ї.

Про те, чи зможе російський керівник досягти успіху у разі вторгнення до Молдови та який вплив це матиме на ситуацію в Україні – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог та аналітик, експерт із соціально-політичних питань Максим Джигун.

Читайте Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України підрозділів

Російські військові в Придністров'ї

Максим Джигун, політолог та аналітик, експерт з соціально-політичних питань, партнер консалтингової компанії Good Politics, зазначив, що Придністров'я – це шматок території Молдови, до якого, попри наявність в ньому регулярних російських військ, у Росії немає жодного підступу.

Тобто, це земля, яка з одного боку має межу з Україною, а з іншого – з Молдовою. Саме тому, на думку експерта, навряд російська операція матиме успіх.

Російських солдатів у Придністров'ї лише близько 1300 осіб / Фото Getty Images

Загроза для Молдови та Румунії

За даними української розвідки, там (у Придністров'ї – 24 канал) перебувають десь 1300 військових, більшість з яких охороняють склади й демонструють свій вплив на цей регіон. Але потенціалу для того, аби наступати й мати успіхи проти України – у них точно немає. Інша справа, що Придністров'я, як такий клаптик середньовічної, нерозвиненої Росії становить політичну загрозу, і в першу чергу для Молдови й Румунії,

– зазначив Джигун.

Він впевнений, що для Путіна – це є інструментом, який дозволяє продемонструвати можливості щодо дестабілізації ситуацію у Східній Європі та шантажу Європу загалом.

Росія знову намагається шантажувати Європу / Фото Getty Images

Водночас Максим Джигун зауважив, що існує загроза можливого наступу з території Придністров'я на Молдову. Однак є сумніви, що з угрупованням у 1300 військових можна створити серйозну загрозу для окупації усієї Молдови.

Я більш ніж переконаний, що з боку Путіна – це чергова спроба шантажу і демонстрація тієї сили, яку він нібито має. Це меседж для тієї ж Румунії – країни НАТО та ЄС, про те, що у них можуть з'явитися проблеми. Як на мене, можливим початком операції ще на додатковому оперативному напрямку такому як Придністров’я, Путін лише пришвидшує свою політичну загибель, а глобальних результатів на цьому напрямку він не здобуде,

– підсумував експерт.

Також цікаво – Війна обходиться Росії у 2-3 рази дорожче, ніж Україні: дивіться відео