Керівництво там із Росії, – Зеленський розповів про плани щодо ЗАЕС і які є загрози

Україна готується до теракту, який може скоїти Росія на території Запорізької АЕС. Причому небезпека чатує на нас навіть тоді, коли країна-агресорка передасть контроль над станцією.

На цьому, спілкуючись з іспанськими журналістами, наголосив Володимир Зеленський. За словами Президента України, станцію необхідно буде ретельно перевірити, передає 24 Канал.

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МАГАТЕ потрібно бути обережними

Глава держави подякував гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за роботу та допомогу. Водночас Зеленський наголосив на тому, що самотужки він не зможе викинути російських загарбників зі станції. Для цього МАГАТЕ повинна допомогти світова спільнота. Але і тут не все так просто.

Особливої уваги заслуговуватиме момент передачі станції. Володимир Зеленський підкреслив, що на ній працюють українські фахівці. Але керують ними спеціалісти з російського "Росатома". Українські ж – перебуває у російському полоні. Президент підкреслив, що мовиться про утримування цивільних.

І ви знаєте, що діти наших співробітників, деяких людей, які там були, були вивезені Росією на свою територію в автобусах. Тобто вони на сьогодні – живі заручники, щоб наші співробітники працювали, не передавали інформацію, виконували те, що бойовики їм говорять,

– підкреслив Зеленський.

Передача ЗАЕС не скасовує загрози

За словами глави держави, навіть за умови, що всі вплинуть на Росію і вона передасть нам контроль над ЗАЕС, зберігається небезпечний момент. Коли станцію прийматиме МАГАТЕ, необхідні сили, засоби та люди, які перевірятимуть її.

Тому що ми впевнені, що передаватимуть з замінованими елементами, щоб потім у них був такий шанс – ми точно знаємо, що розглядався Росією як один із планів, – щоб потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду. Це також дуже небезпечно,

– наголосив президент.

Тож він ще раз підкреслив, що МАГАТЕ потрібно буде ретельно вивчити станцію під час прийому її. Крім того, необхідно буде попередити Росію, що її злочинні плани відомі всім.

Зауважимо, що в Інституті з вивчення війни припустили, що Росія не просто так використовує загрозу підриву ЗАЕС. Ворог робить це для того, щоб стримати контрнаступ. Водночас укладачі звіту вщент розкритикували абсурдні заяви речниці МЗС Росії Марії Захарової. Нагадаємо, що вона вигадала байки про те, що це Україна планує підірвати ЗАЕС.